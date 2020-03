Ook corona bij patiënt Ikazia-ziekenhuis; ziekenhuis blijft open

De man meldde zich zondagavond met urinewegklachten op de Spoedeisende Hulp (SEH), waar hij werd opgenomen. Toen hij ook last van zijn luchtwegen kreeg is hij ook getest op het coronavirus. Dinsdagavond is bekend geworden dat de testuitslag positief is.

De patiënt was uit voorzorg al geplaatst in een isolatiekamer.

Medewerkers van het Ikazia die contact hadden met de patiënt én klachten vertonen, worden ook getest op het coronavirus. "Vooralsnog is dit niet het geval", laat het ziekenhuis weten.

Rond 08:00 uur wordt het personeel van het ziekenhuis bijgepraat door de directeur.

"Er komt nu een bron- en contactonderzoek", laat de GGD-Rotterdam-Rijnmond weten. Dat houdt in dat er uitgezocht wordt met wie de man de afgelopen dagen contact heeft gehad. Ook wordt uitgezocht hoe de man aan het virus is gekomen.