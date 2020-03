Het weer van vandaag: nog even droog (maar niet voor lang)

Vandaag is het wisselend bewolkt en blijft het vrijwel droog. Eind van de middag valt er een enkele bui. Het wordt 9 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht is er veel bewolking met af en toe lichte regen. Het koelt af naar 4 graden. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidoosten.

Morgen is het bewolkt en gaat het in de loop van de ochtend vanuit het zuiden regenen. In de middag en avond is het kletsnat en valt er veel regen. Er wordt tot vrijdagochtend in onze regio ruim 20 mm regen verwacht. Bij een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind wordt het 8 graden.

Vooruitzichten

De dagen erna blijft het erg wisselvallig al komt er soms een aardige dag voor. Vrijdagochtend trekt de regen in de loop van de dag naar het noordoosten weg. Zaterdag ziet er beter uit met een mix van zon en bewolking en blijft het vrijwel droog. Op zondag passeert in de ochtend van west naar oost een regengebied met daarachter nog een bui. Het wordt zachter met in het weekend een temperatuur van rond 10 graden. Op zondag staat er een vrij krachtige en aan zee krachtig of harde zuidwestenwind.