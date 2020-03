Aan boord van een schip in de Rotterdamse Mississippihaven is woensdagmorgen een man gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk. Volgens de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kreeg de man een tros tegen zich aan.

De verwondingen waren dusdanig, dat een traumahelikopter is ingezet om eerste hulp te verlenen. De man is daarna door de brandweer van boord gehaald. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.