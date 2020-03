AZ-Feyenoord naar woensdag 8 april

De inhaalwedstrijd AZ-Feyenoord wordt gespeeld op woensdag 8 april. De wedstrijd stond in eerste instantie gepland op zondag 9 februari, maar door de storm Ciara ging het duel toen niet door.

Feyenoord verloor dit jaar in De Kuip van AZ met 3-0. Vorig seizoen eindigde deze affiche in Alkmaar in een 1-1 gelijkspel. Steven Berghuis scoorde toen namens Feyenoord.

De wedstrijd vind voor Feyenoord plaats tussen het uitduel tegen RKC Waalwijk op 5 april en de thuiswedstrijd tegen VVV Venlo op 11 april.

AZ goed in toppers

AZ doet het dit seizoen goed tegen de traditionele top 3. De Alkmaarders wonnen dit seizoen zowel uit als thuis van Ajax en pakten ook de drie punten in de uitwedstrijden tegen Feyenoord en PSV.

De wedstrijd AZ-Feyenoord begint om 18.45 uur. Het competitieduel FC Utrecht-Ajax, dat eveneens ingehaald moet worden, is verplaatst naar donderdag 9 april om 19.15 uur.