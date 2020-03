86-jarige coronapatiënt woonde niet in een verzorgingshuis maar zelfstandig

Directeur Rob Kievit van het Ikazia Ziekenhuis heeft nog geen idee hoe de 86-jarige man uit de Hoeksche Waard besmet is geraakt met het coronavirus. "We hebben gesproken met meneer zelf en met zijn familie. Het is volledig onduidelijk waar hij dit virus heeft opgelopen."

De 86-jarige man, afkomstig uit het 'westelijk deel van de Hoeksche Waard', meldde zich met urinewegproblemen zondag bij de huisartsenpost. "Hij is daarna met de ambulance overgebracht naar het Ikazia Ziekenhuis", gaat Kievit verder. "Verder had hij geen andere klachten. In de loop van de maandag kreeg hij ook luchtwegklachten. Daarop is hij getest op het coronavirus."

Verder mag Kievit niet veel zeggen over de situatie van de man. Hij is wel aanspreekbaar. Dinsdag is de man in een zogeheten isolatiebox geplaatst. Het Ikazia Ziekenhuis heeft veertien van dit soort bedden. Twee daarvan staan op de IC-afdeling. De patiënt blijft voorlopig in het Ikazia Ziekenhuis liggen. Volgens Kievit lijkt er geen verband tussen de urineweginfectie en de coronabesmetting.

Volgens Kievit woonde de man niet in een verzorgingshuis. "Hij woonde nog op zichzelf, met zijn vrouw."

Het personeel van het Ikazia is woensdagmorgen bijgepraat. "Dat begon eigenlijk afgelopen nacht al", gaat Kievit verder. "We zijn vannacht alle afdelingen langsgegaan om iedereen te informeren. Natuurlijk geeft dit geval wat onrust, maar het feit dat we iedereen meteen hebben geïnformeerd geeft aan dat het voldoende aandacht heeft gekregen."

Het ziekenhuis volgt verder de richtlijnen van het RIVM. Als personeelsleden die met de patiënt in aanraking zijn geweest ook gezondheidsklachten hebben, dan worden ze gecontroleerd.