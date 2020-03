'Melk van Tietje201 verkoopt als een malle'

De melk van Tietje201 en Floortje35 is niet aan te slepen, zegt boer Matthijs Baan lachend. De Alblasserwaardse koeien van deze boer hebben sinds juni hun eigen melkflessen in de supermarkt staan. En dat concept slaat aan. Boer Matthijs is nu zelfs genomineerd voor de titel Agrariër van het Jaar.

Baan heeft 120 koeien op zijn boerderij in Molenaarsgraaf. De melk wordt individueel opgevangen en in een fles gestopt. De melk van elke koe smaakt weer anders. Maar liefst achthonderd supermarkten hebben de melk in de schappen staan.

Mix

Normaal wordt de melk van alle koeien in een grote tank opgeslagen. Door de melkcoöperatie wordt deze melk opgehaald en samengevoegd met de melk van alle andere boeren. Je kunt dan nooit de melk kopen van je favoriete koe.

"Elke melkbeurt wordt in een eigen tank opgevangen, zodat ze niet door elkaar gaan", legt Baan uit. "Uit die tankjes verwerken we één-voor-één de flesjes. Dat wordt door de computer beneden gedaan."

Daarmee heeft de boerderij ook wel wat weg van een grote computerruimte, met machines, buisjes en apparaten. "Dit is een kale fles. Er staat nog niet op wat erin zit", laat Baan zien. "En even later krijg je deze fles. Die is van Corrie290. Van een half uur geleden."