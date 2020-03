Storing piepersysteem brandweer en ambulances

Het alarmeringssysteem P2000 van de brandweer en ambulancezorg in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een uur plat gelegen. De medewerkers konden niet worden opgeroepen via hun pager, ook wel pieper genoemd.

De storing begon even na 03:00 uur. De oorzaak wordt nog onderzocht, meldt een woordvoerder van het ministerie van justitie en veiligheid.

De Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid schakelden tijdens de storing direct over naar een alternatief systeem. De tweeduizend medewerkers die piket hadden in beide gebieden kregen een sms. Daarnaast werden ze door een computersysteem gebeld en kregen ze een ingesproken boodschap te horen over de storing en hoe te handelen, legt een woordvoerder uit van Rotterdam-Rijnmond.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond komt zo'n storing in het systeem zelden voor.

C2000 en P2000

P2000 maakt deel uit van het alarmeringssysteem C2000 en wordt vooral gebruikt door de brandweer en ambulancezorg.

De laatste weken had de politie problemen met een ander onderdeel van C2000. Dat gaat om de communicatie met agenten in de buitendienst. In diverse kritische situaties bleek de noodknop niet te werken.

De OR van de politie stuurde naar aanleiding van de gebeurtenissen een brandbrief naar korpschef Akerboom en minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Grapperhaus stuurde vervolgens aan de Tweede Kamer een brief waarin hij omschreef dat het aantal incidenten minder was geworden. Het onderzoek loopt nog.



De storing van P2000 heeft volgens de hulpdiensten geen gevolgen gehad.