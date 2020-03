Dit is 'm dan: de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival

Het nummer verscheen in de nacht van dinsdag op woensdag op de Apple Music pagina van de zanger, maar werd kort daarna weer verwijderd.



"Het is een prachtig nummer", zegt oud-politicus en Songfestivalkenner Frits Huffnagel. "Een heel mooi nummer dat echt binnenkomt. Het is een ballad. Ik had eigenlijk een uptempo nummer van hem verwacht. Maar dit is mooi, het is zijn verhaal. Ik kan het wel waarderen."

Maar is het goed genoeg voor een topnotering in Ahoy? "Ik denk dat dit wel de top 10 kan halen", zegt Huffnagel verder. "Of het ook goed genoeg is voor de winst weet je natuurlijk nooit. Nog niet alle inzendingen zijn bekend."