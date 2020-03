Buddy’s als steun tegen anti-abortus demonstranten: ‘Soms duwen ze een plastic foetus in je handen’

"Als iemand behoefte heeft aan gezelschap naar en van de kliniek, kunnen zij via www.samennaardekliniek.nl een abortusbuddy aanvragen. Die spreekt met ze af en biedt steun. Die gaat met ze mee naar de kliniek, wacht in de wachtkamer en is er gewoon voor de vrouwen", vertelt Libby van Dalen van het Buddysysteem.

Anti-abortus demonstranten voor de deur

Van Dalen geeft aan dat het voor veel mensen een schok is dat er in Nederland anti-abortus demonstraties zijn: "Bijna de helft van alle abortusklinieken in Nederland geeft aan drie keer per week last te hebben van anti-abortus demonstranten voor de deur. Sinds we live zijn gegaan, krijgen we zoveel reacties van mensen die verbaasd zijn dat dit in Nederland nodig is."

Bij de abortusklinieken in Rotterdam staan regelmatig demonstratiegroepen voor de deur. Elke groep pakt het demonstreren op een andere manier aan. "Soms zie je een grote bus met grote spandoeken waarop 'Abortus is babymoord' staat. Op andere momenten kan iemand naar je toelopen en een folder in je handen duwen of een plastic foetus", vertelt Van Dalen. "Hun enige doel is om iemand van abortus af te laten zien en ze zetten daarvoor alles in."

3500 aanmeldingen

Veel mensen voelden zich na de oproep op social media van vorig jaar mei dan ook geroepen om zich op te geven als abortusbuddy. Uit 3500 aanmeldingen zijn 22 mensen geselecteerd die een training hebben gehad en actief ingezet kunnen worden in Rotterdam.

Micha de Jong was een van de mensen die niet kon geloven dat er ook in Nederland anti-abortus demonstraties zijn en gaf zich op als abortusbuddy. "Ik vond het best wel angstaanjagend dat we in Nederland te maken hebben met zo'n anti-choice beweging. Vervolgens zag ik een oproep voor buddy's. In Nederland komt er financiering vanuit het buitenland om te zorgen dat abortus in opspraak komt. Ik vind dat zo pijnlijk. We gaan niet meer vooruit, we gaan achteruit."

Training

De abortusbuddy's gaan vanaf deze maand mee met kliniekbezoekers die steun nodig hebben. Vooraf hebben zij een training gekregen. "We hebben tijdens de training met een acteur gewerkt, zodat we konden zien hoe we reageren op lastige situaties. Als een demonstrant niet aan de kant wil, dan loop ik er omheen. Ik ga niet met ze in discussie, ik ben er puur voor de persoon die heeft gevraagd: 'Ik voel me eenzaam als mens, ik durf niet alleen, ik durf hun niet aan te kijken'. Dat is mijn taak", vertelt De Jong.

"Buddy's zijn getraind om niet de confrontatie aan te gaan met anti-abortus demonstranten, maar de focus te houden op de kliniekbezoeker. Sommige mensen komen overstuur en verdrietig binnen bij klinieken. Dus dan kan het heel fijn zijn als iemand naast je staat en eventueel afstand vraagt van anti-abortus demonstranten als ze te dichtbij komen. Iemand die hen steunt met hun keuze, wat het ook is", licht Van Dalen toe.

Recht op demonstratie

Volgens De Jong is het lastig om de politie in te schakelen om de demonstraties te staken. "Het valt onder het recht op demonstratie. Zij hebben het recht om te laten weten wat ze vinden. Wij moeten de politiek sterker maken, zodat het recht van iemand om ongestoord een abortuskliniek te bezoeken zonder het gevoel te krijgen dat dit niet klopt, belangrijker is."

Van Dalen wil dat het duidelijker is voor bezoekers en klinieken dat er een demonstratie gaande is. Zij pleit dan ook voor demonstratievlakken: "Ik vind het belangrijk dat het duidelijk is voor kliniekbezoekers dat er een demonstratie gaande is, zodat je weet wat je kan verwachten, in plaats van dat je onverwachts door iemand wordt aangesproken."