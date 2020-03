Medewerker Erasmus MC: 'Arrestatie was mijn redding'

Justitie heeft een werkstraf van 150 uur geëist tegen een voormalig medewerker van het Erasmus MC in Rotterdam. De man heeft bekend dat hij een privé-handeltje dreef in medicijnen uit de apotheek van het ziekenhuis.

De 35-jarige Rotterdammer werd op heterdaad betrapt. Het Erasmus MC had voor de zomer van 2019 gemerkt dat de voorraden medicijnen niet meer klopten. Een recherchebureau werd ingeschakeld en er werden camera's geplaatst. Op de beelden is te zien dat de medewerker doosjes uit de voorraadkamer in eigen zak steekt.

Toevallig stuitte de politie in dezelfde tijd op een hoeveelheid medicijnen in een Duitse auto in Brabant tijdens een controle. Ook dat spoor leidde naar het Erasmus MC.

Bij zijn arrestatie ging de verdachte huilend op de knieën. Woensdag zei hij in de rechtszaal in Rotterdam: "De arrestatie is mijn redding geweest. Ik heb nu de hulp gekregen die ik nodig had."

Hij stak een persoonlijk relaas af. "Mijn moeder was overleden, mijn vader heeft kanker. Mijn relatie ging uit en mijn ex wilde geld, anders mocht ik ons kind niet meer zien. Toen dacht ik: hiermee kan ik snel wat verdienen. Het is een zwarte bladzijde in mijn leven. Ik weet niet eens wat ik precies deed. Het was overmacht."

Klanten

De verdachte was logistiek medewerker. Hij moest onder meer medicijnen in kisten doen en naar de desbetreffende afdelingen brengen. "Er kwam ook veel retour, soms was het over de datum. Dat nam ik dan mee." De klanten kwamen vanzelf naar hem toe, zegt hij. "Ik werd op straat aangesproken als ze hoorden dat ik in het ziekenhuis werkte.

De man liet zich betalen in geld of drugs. De handel draaide voornamelijk om slaapmiddelen, als Temazepam en Oxazepam. Geen geringe hoeveelheden: op de dag van zijn arrestatie werden 771 pillen gevonden. Er zijn aantekeningen gevonden van de man met als tekst '500 stuks, geluksdag'.

Justitie spreekt van de periode september tot november 2019. Maar het hoofd van de apotheek van het Erasmus MC, professor Hugo van der Kuy, zegt dat er al langer aanwijzingen waren van de diefstal. "Deze zaak heeft een grote impact op de afdeling gehad, want het draait in een apotheek om vertrouwen. Zelf heb ik bij de Raad van Bestuur staan huilen toen ik het ging vertellen."

Het Erasmus MC heeft een schadeclaim van bijna 20.000 euro ingediend. Volgens justitie is lastig vast te stellen welke medicijnen precies door de verdachte zijn gestolen. "Voor ons is van belang dat het verkopen van medicijnen zonder vergunning een groot gevaar is voor de volksgezondheid."

Naast een taakstraf eiste justitie ook een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en verplichte therapie. De verdachte heeft inmiddels behandeling voor zijn drugsgebruik achter de rug. Hij had nog geen contact gezocht met het Erasmus MC. "Ik durf het niet." Aan het eind van de rechtszaak draaide hij zich om naar professor Van der Kuy en de jurist van het ziekenhuis. "Naar jullie toe: ik heb heel veel spijt."

De rechter in Rotterdam doet op 18 maart uitspraak.