Bewonersavond na ontsnapping uit Kijvelanden

Omwonenden van psychiatrisch centrum de Kijvelanden in Poortugaal worden donderdagavond op het gemeentehuis bijgepraat naar aanleiding van de ontsnapping van twee cliënten, zondag. Op de bijeenkomst donderdagavond zijn de gemeente Albrandswaard, het Openbaar Ministerie, de politie en Fivoor (beheerder van de kliniek) aanwezig.

Dennie M. en Tony de H. ontsnapten afgelopen zondag uit de Kijvelanden door een medewerker met een mes te bedreigen en te gijzelen. Het duo ontkwam in een eerder bestelde taxibus. In Gelderland werd de vluchtauto klemgereden. In een vuurgevecht met de politie kwam Dennie M. om het leven.

Bewoners rondom de Kijvelanden hadden eerder aangegeven dat ze een alarmsysteem willen dat hen informeert bij een ontsnapping. Burgemeester De Witte heeft al toegezegd dat ze daar serieus naar wil gaan kijken.



Tijdens de bijeenkomst mogen bewoners hun vragen stellen en hun zorgen uiten.