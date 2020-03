Twee nieuwe coronabesmettingen in Rotterdam

In Rotterdam en omgeving zijn twee nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal besmettingen in onze regio op vijf.

Een van de nieuwe besmettingen komt voort uit het onderzoek rondom een eerdere patiënt in het Maasstad Ziekenhuis. De tweede nieuwe patiënt is besmet geraakt in Noord-Italië. Beide patiënten komen uit Rotterdam.

Woensdag werd ook bekend dat er in Hardinxveld-Giessendam iemand in thuisisolatie zit. Ook bij een 86-jarige man uit de Hoeksche Waard is het virus vastgesteld.

In Rotterdam zijn nu drie mensen besmet. Het totaal aantal besmettingen in Nederland ligt op 38. Dat zijn er 15 meer dan dinsdag.