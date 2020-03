Broedseizoen begonnen: 'Stoor de dieren niet, anders riskeer je een boete'

​​​​​​De blauwe reiger en de bosuil zijn al begonnen met broeden. De rest van de vogels zal snel volgen. Het voorjaar is een mooie periode waarin het leven in de fauna wordt doorgegeven, maar het is ook een kwetsbare periode voor dieren. "Tegen mensen die het broedproces van dieren verstoren, zal worden opgetreden", zegt Susanne Kuijpers van Milieu Federatie Zuid-Holland.