Rotterdam: minder hotelovernachtingen, maar toch tevredenheid

In totaal trok Rotterdam in het afgelopen jaar 1,2 miljoen hotelgasten. De meesten kwamen uit eigen land. Verder kwamen er veel toeristen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De gemiddelde bezettingsgraad van de hotels liet een stijging zien. Ook attracties en musea werden in het afgelopen jaar beter bezocht.

De helft van de hotelovernachtingen komt op naam van de zakelijke reiziger, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt mede doordat het aantal congressen in de stad toenam. In totaal waren er 28 congressen in de stad. Die leverden de Rotterdamse economie 48 miljoen euro op.

Wethouder Kasmi wijst erop dat de langdurige groei van het toerisme aanhoudt. "Er is nog volop ruimte voor groei en dat vraagt dat we goed moeten nadenken over de toekomst van toerisme in Rotterdam."