Spijkenisser aangehouden voor overval taxichauffeur

De politie heeft een 35-jarige man uit Spijkenisse aangehouden die in zijn woonplaats een taxichauffeur zou hebben overvallen. De man zou het slachtoffer op 3 februari op de Mandarijngaard hebben beroofd van geld en zijn telefoon.

De 31-jarige Schiedamse chauffeur moest in de wijk de Akkers om 02:00 uur iemand ophalen. Op de Mandarijngaard aangekomen kreeg de man een vuurwapen op zich gericht.

Drie personen gingen er vervolgens op twee scooters vandoor. Het was de tweede keer in korte tijd dat in Spijkenisse een taxichauffeur werd overvallen.