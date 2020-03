Songfestival boost voor Ahoy: boekingen stromen binnen

Dat het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam plaatsvindt, zorgt voor meer internationale belangstelling voor Ahoy als congrescentrum. Dat zegt directeur Jolanda Jansen. "Het is de grootste televisieshow op aarde, honderdtachtig miljoen kijkers. Ja, iedereen volgt dat."

Jansen zegt dat het te merken is in de boekingen. "Samen met Rotterdam Partners zijn we bezig om grote internationale congressen naar de stad te halen en daar helpt dit bij."

Intensief maar bijzonder

Het songfestival is een productie van ongekende omvang en uitstraling voor Ahoy Rotterdam, maar van hoogspanning onder de medewerkers is nog geen sprake. Er wordt vertrouwd op kennis en ervaring om de negen shows (drie per dag op 12, 14 en 16 mei) en alles wat erbij komt kijken in goede banen te leiden.

"Het is een intensieve tijd en we blijven ook tegen elkaar zeggen hoe bijzonder het is dat we dit meemaken, dat we hier middenin zitten."

Verbouwing

Sinds medio 2018 zit Ahoy in een enorme verbouwing. Het complex wordt uitgebreid met een conventiecentrum en een concertzaal. "Dat is ten tijde van het songfestival nog niet helemaal af, maar de bezoekers zullen er geen last van hebben", zegt Jolanda Jansen. "Straks met het songfestival is de gevel helemaal gereed, de nieuwe entree kunnen we gebruiken en vanzelfsprekend zorgen we dan dat het voorplein schoon en netjes is."

Catering

Voorlopig staat er nog van alles op de agenda van Ahoy, maar na de finale van de Korfbal League, op 4 april, trekt de songfestivalkaravaan Ahoy binnen en staat bijna zeven weken lang alles in het teken van het liedjesfestijn. Directeur Jansen: "Het team uit Hilversum is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor het creatieve concept, de televisieshow. Maar wij kijken hoe dat technisch mogelijk is. Wij zorgen dat alles past. Daarnaast verzorgt Ahoy, met partners, de beveiliging en de catering. Ook wordt in twee hallen een perscentrum gebouwd, waar 1500 journalisten kunnen werken.