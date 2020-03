Zuidwestelijk Deltagebied opnieuw meest duurzame toeristische bestemming ter wereld

Elk jaar kiest een internationale jury de winnaar uit honderd van 's werelds meest duurzame toeristische bestemmingen. Eerder viel de Zuidwestelijke Delta al in de internationale prijzen als meest duurzame natuurbestemming (Best of Nature, 2019) en beste duurzame kustbestemming (Best of Seaside, 2018).

Windpark Krammer is een voorbeeld waarmee de gemeenten hebben gescoord bij de jury van de ITB Earth 2020 Award. Het windmolenpark voorziet meer dan honderdduizend huishoudens van duurzame energie. Een ander voorbeeld is de aanleg van drie zonneparken, bij Melissant, Ooltgensplaat en Zierikzee. Deze parken wekken stroom op voor 21 duizend huishoudens.

Energieneutraal

Henk de Graad, wethouder gemeente Westvoorne: "Nadat we vorig jaar de Best of Nature prijs in ontvangst mochten nemen, hebben we als gemeenten nog meer de samenwerking gezocht. Westvoorne is een recreatieve gemeente, met een prachtig natuurgebied én de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn."

"Op Goeree-Overflakkee werken we samen met ondernemers, het onderwijs en inwoners aan een groen en innovatief eiland. We werken als gemeenten ook op een goede manier met elkaar samen, bijvoorbeeld bij de aanleg van fietsroutes en in de promotie van dit gebied", vult Tea Both-Verhoeven, wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee, aan.

De ITB Earth 2020 Award zou worden uitgereikt op de grootste toerismebeurs van de wereld in Berlijn, maar deze ging niet door vanwege het coronavirus.