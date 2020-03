Rotterdamse profvoetballer: 'Opgegroeid met Feyenoord, maar juichen voor NAC Breda'

Kenny van der Weg groeide vlakbij de Kuip op, ging met zijn vader op jonge leeftijd voor het eerst naar een wedstrijd van Feyenoord, maar toch juicht de Rotterdammer donderdagavond in de halve finale van de KNVB-beker voor NAC Breda. Bij die club speelde hij in totaal tien jaar, waarvan vijf jaar in het eerste team. "Als jonge jongen was ik altijd voor Feyenoord, maar ik heb meer met de club NAC Breda."

Op 15-jarige leeftijd belandde Van der Weg, inmiddels 29 en uitkomend voor TOP Oss, bij de komende tegenstander van Feyenoord. In 2012 debuteerde hij in de hoofdmacht. "Ik heb daar in totaal tien jaar gespeeld, heb veel met de supporters, veel met de club. Heb mooie momenten meegemaakt en minder mooie momenten. Maar ik heb wel een band met die mensen. Ik groeide op met Feyenoord, maar heb meer een binding met NAC Breda. Die club is belangrijker voor mij", aldus de verdediger, die na NAC Breda onder meer speelde bij Ross County (Schotland), KSV Roeselare (België) en het Noorse Aalesunds FK.

Niets te verliezen

NAC Breda schakelde in de KNVB-beker al PSV en AZ uit. Van der Weg geeft de Brabanders ook tegen Feyenoord een kans. "NAC heeft niets te verliezen, het is mooi hoever ze zijn gekomen. Zij gaan met een ander gevoel de wedstrijd in, het kan alleen maar goed aflopen", vindt Van der Weg.

"Ik zou wel balen als Feyenoord wint. NAC krijgt de kans om naar de finale te gaan en een prijs te pakken. Negen van de tien keer wint Feyenoord, laat het nu maar een keer andersom zijn."