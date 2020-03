'Ook honden hebben het recht om in het Kralingse Bos te komen, basta!'

De commissie heeft de taak het College gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over beleidsvraagstukken ten aanzien van dierenwelzijn en stadsnatuur. De commissie adviseert in haar brief het college om onder meer de zonering van de losloopzones te wijzigen, de mogelijkheden tot loslopen van honden te beperken tijdens het broedseizoen en de inzet op handhaving van de aanlijnplicht te verhogen.

En dat is tegen het zere been van raadslid Benvenido van Schaik. "Ik word hier boos van. Het bos is van iedereen. Het begon met het gezeur over dat hondenstrandje en nu is het weer dit. Blijf van het bos af en stop met de betutteling. Hardlopers hebben het recht om hier te komen, fietsers hebben dat recht en ook honden hebben dat recht. En daarmee basta!"

"Ga er maar vanuit dat Max niet aan de lijn loopt"

Van Schaik is duidelijk als het gaat om de plannen voor een aanlijnplicht. "Ga er maar vanuit dat Max hier volgend jaar niet aan de lijn loopt." Zijn baasje zal zich donderdag hard maken in de gemeenteraad om het losloopgebied te handhaven zoals het is.

Het raadslid nodigt de wethouder op zijn beurt uit om in het weekend eens mee te gaan naar het bos. "Wethouder, trek lekker zondag je joggingpak aan en ga met van Schaik mee het bos in", besluit Benvenido van Schaik. Dat plan blijkt de wethouder zelf al te hebben. Hij gaat donderdag zelf naar Kralingen om in gesprek te gaan met bezoekers van het Kralingse Bos.

Hondenbezitters balen van de plannen

Hondenbezitters die het bos bezoeken zien niets in de plannen. "In Rotterdam is dit zo'n beetje het enige plekje waar het kan", zegt een hardloopster. Voor een ander hondenbaasje gaat het zelfs nog verder: "Mijn hele leven zal dan veranderen", zegt ze lachend. "Ik vind het heerlijk om hier met mijn hond te lopen, hij is superblij en niemand heeft er last van."

"Ik vind het jammer", zegt de eigenaresse van een Berner sennenhond. "Ze moeten af en toe ook eens lekker de poten los kunnen gooien en hun spieren kunnen bewegen." Om zelf maar mee te gaan rennen met de hond aan de lijn ziet ze dan ook niet zitten.

"Er zullen altijd losloopplekken blijven"

Volgens wethouder Wijbenga zijn de regels nu niet duidelijk. "Het is hoog tijd dat we een paar goede afspraken maken, zodat het bos de komende jaren voor iedereen een plezierige plek blijft."

"Ik wil wel zeggen dat helemaal geen plaatsen waarop je in het Kralingse Bos je hond los kunt laten lopen voor mij niet aan de orde is. Er zal altijd plek blijven voor hondenbezitters om je hond los te laten lopen. Wat voor mij ook niet logisch is, is dat altijd en overal de honden los kunnen lopen. Die twee uitersten worden het zeker niet, maar we moeten elkaar ergens in het midden vinden want anders is het niet plezierig voor alle gebruikers", besluit de wethouder.