Vrouw steekt man dood in Hillegersberg: 'Het waren drinkmaatjes'

De vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van een buurman in Rotterdam-Hillegersberg, was volgens haar buren vaker agressief en veroorzaakte al jaren overlast in de wijk. De 52-jarige Rotterdamse werd woensdagmiddag aangehouden nadat ze haar flatgenoot had neergestoken in zijn woning.

Drinkmaatje

"Zij kwam aan de deur bij het slachtoffer en belde aan, toen hij opendeed stak zij hem meteen in zijn borst met een mes", vertelt een flatgenoot in de Cliostraat in de wijk 110-Morgen. "Het waren drinkmaatjes. De ene keer hadden ze ruzie, de andere week zaten ze weer bij elkaar. Toen ze werd gearresteerd riep ze fier van boven naar beneden: eindelijk heb ik het gedaan!"

"Wij hadden al jarenlang overlast van deze vrouw, als ze ergens met haar rollator liep had ze altijd een lading bier bij", vervolgt een andere buurtbewoner. "Ik vind het heel slap dat er niks aan gedaan is de afgelopen jaren, mevrouw heeft ook ooit al eens de gaskraan opengedraaid omdat ze de boel wilde laten ontploffen. Het gas is toen uit voorzorg bij haar afgesloten."

Psychose

Een buurvrouw vertelt dat ze de vrouw dinsdagavond nog uitgebreid gesproken heeft: "Ze had al een paar dagen ruzie met het slachtoffer. Toen ik haar gisteren sprak was ze dronken en vertelde ze dat ze toestanden had gehad in de flat. Ze zei dat de politie was gekomen en dat ze had gezegd dat ze medicijnen nodig had, omdat ze niet goed was in haar hoofd. Ik denk dat ze een psychose had ofzo."

Volgens de buurvrouw was de vrouw al vaker gevaarlijk agressief en zou daar ook al eens voor in de gevangenis hebben gezeten. "Iedereen vraagt altijd waarom ik met haar om ga, maar ik wilde vooral geen ruzie met haar. Toen ik vanmiddag hoorde dat er iemand was doodgestoken, wist ik gelijk dat het om haar ging en wist ik ook wie ze had doodgemaakt. Ik wist dat er een keer iets zou gebeuren."

Het slachtoffer, een zestiger, was volgens buren een voormalige zeeman.