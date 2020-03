'Discipel' Emmely de Wilt over rol in The Passion: 'Bijbelteksten ontroeren me wel'

Emmely de Wilt, voormalig presentatrice bij Radio Rijnmond, is dit jaar te zien in The Passion als één van de twaalf discipelen. Het muzikale tv-spektakel, waarbij het paasverhaal wordt verteld aan de hand van bekende liedjes, vindt dit jaar plaats in Roermond. "We hebben in de volle regen staan zingen met een lach op ons gezicht", zegt Emmely enthousiast tegen haar oud-collega's op Radio Rijnmond.