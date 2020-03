Alpe d'HuZes levert bijna 1,9 miljoen euro op voor kankeronderzoek in Erasmus MC

Tijdens Alpe d'HuZes kunnen deelnemers begin juni fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez maximaal zes keer beklimmen. Hiermee wordt geld opgehaald voor kankeronderzoek. Het in 2019 opgehaalde bedrag komt ten goede aan 28 nieuwe onderzoeksprojecten, waarvan dus vijf in het Erasmus MC.

Operaties

De projecten in het Rotterdamse ziekenhuis richten zich onder meer op de verdere ontwikkeling van het opereren met behulp van fluorescerende stoffen bij patiënten met hoofd-halskanker, indicatoren die voorspellen of de behandeling voor keelkankerpatiënten aanslaat en het bestuderen van genetische processen die van invloed zijn of DNA-mutaties uitgroeien tot kankertumoren.

Daarnaast kijken de onderzoeken naar het gebruik van bloedtesten om de effectiviteit van chemotherapie te volgen bij borstkankerpatiënten, en naar de bestrijding met cellen uit het afweersysteem van leverkanker die na een levertransplantatie is teruggekeerd.

De inschrijflimiet van vijfduizend mensen voor Alpe d'HuZes 2020 is inmiddels ook al bereikt. Deze deelnemers hebben nu al meer dan zes miljoen euro ingezameld, ruim twee miljoen euro meer dan vorig jaar rond deze tijd.