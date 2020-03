Rotterdamse advocaat: 'geen moment gedacht om de verdediging van tramschutter neer te leggen'

De Rotterdamse advocaat André Seebregts werd door 'tramschutter' Gökmen T. bespuugd in de rechtszaal, maar dat was voor hem geen reden om de verdediging van hem neer te leggen. "Daar heb ik geen seconde over nagedacht", zei de advocaat woensdagavond bij het televisieprogramma Op1. Donderdag volgt de strafeis.

"Want het is wel een bijzondere zaak", vertelde Seebregts op televisie. "De rechtbank heeft eerder besloten dat deze man niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Ik ben dus aangewezen als advocaat. Strikt gesproken had ik wel kunnen weglopen, maar ik voelde geen enkele aandrang."

Gökmen T. staat terecht voor een aanslag in een tram in Utrecht, vorig jaar. Daarbij vielen vier doden en raakten zes mensen gewond. Tijdens de zitting baarde hij opzien, door zijn middelvinger op te steken naar de voorzitter van de rechtbank, zich neerlatend uit te laten richting de nabestaanden en handkusjes te blazen naar een vrouwelijke Officier van Justitie. Hij werd ook twee keer uit de rechtszaal verwijderd.



Seebregts werd onlangs dus als advocaat aangewezen om Gökmen T. te verdedigen. De Rotterdamse advocaat had nog uitgebreid geprobeerd om dat te voorkomen. "Ik heb uitgebreid bepleit waarom hij in de gelegenheid moet worden gesteld om zichzelf te verdedigen zonder advocaat. Maar de rechtbank zijn 'nee dat gaan we niet doen, hij moet verdedigd worden en wel door jou'. Nou, dan doe ik dat."

Bespuugd

Het meest opvallende moment was dat Seebregts in zijn gezicht werd bespuugd door zijn eigen cliënt, toen de advocaat voor zijn cliënt wilde opkomen.



"Onder normale omstandigheden zou het spugen een reden zijn om de samenwerking te verbreken. Maar omdat dit een uitzonderlijke kwestie is... En trouwens, als ik zou stoppen, dan zou dat hele proces stil komen te liggen. Dan zouden we helemaal opnieuw moeten beginnen en daar schieten we ook niks mee op."

Seebregts benadrukt dat hij geen enkele sympathie heeft voor de verdachte. "Maar hij moet wel goed verdedigd worden. Ik sta mensen bij die niet sympathiek zijn. Dat is mijn werk. Het is business-as-usual."

Pleidooi

Donderdag volgt de strafeis en vrijdag volgt het pleidooi. Maar hoe verdedig je iemand die niet op je zit te wachten en die niet eens met je wilt communiceren?

"Het bijzondere is dat de rechtbank in deze zaak mij de opdracht heeft gegeven van 'verdedig jij hem, zoals jij zijn belangen ziet', dus wat hij ervan vindt strikt genomen hoeft ik daar niets van aan te trekken. Maar het is wel een hele bijzondere positie voor een advocaat. Ik heb wel ideeën en ik ga dat doen vrijdag."