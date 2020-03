Boskalis kent toch een goed jaar, na slechte start in 2019

Vooral in de offshore ging het moeizaam in de eerste maanden van dit jaar. In augustus heeft het bedrijf nog 100 miljoen euro afgeboekt op de waarde van de contracten in de offshore-divisie. Omdat bepaalde subsidies voor windmolenparken zijn weggevallen, waren die contracten minder waard. Topman Peter Berdowski sprak toen nog van een 'lelijke tegenvaller'.

De omzet van Boskalis steeg met 2,9 procent tot 2,6 miljard euro. Zo zorgden projecten in Oman, Singepore en Canada voor een stijging van de omzet binnen de baggerafdeling.

Bij de sleep- en bergingsdivisie is de omzet ook toegenomen, ondanks de verkoop van Smit en Kotug. De stijging is mede te verklaren door twee grote bergingsklussen in de straat van Hormuz bij Iran.

Ook het toekomstbeeld ziet er volgens Boskalis goed uit. De orderportefeuille nam toe met tien procent, tot een recordhoogte van 4,7 miljard euro.

Topman Berdowski is tevreden. "We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Het jaar is schuldenvrij afgesloten. Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren."