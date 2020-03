Voetbalplaatjesmishandelaar de cel in

Een 38-jarige Dordtenaar moet twee weken de cel in na het mishandelen van een 10-jarige jongen. De knul stond bij een supermarkt om voetbalplaatjes te vragen, toen de man hem klappen gaf.

Het voorval gebeurde op 12 februari. De jongen stond met andere knullen in winkelcentrum De Bieshof in de wijk Stadspolders in Dordrecht mensen die uit de supermarkt kwamen om voetbalplaatjes te vragen. De jongen kreeg vervolgens klappen van de man.

De man werd met behulp van camerabeelden aangehouden. De politierechter veroordeelde hem tot zes weken, waarvan vier weken voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Het nieuws over de mishandeling maakte veel los. De jongen werd nadien overladen met voetbalplaatjes die door een wijkagent waren ingezameld.