Actie tegen sloop oude ophaalbrug naar Het Eiland van Brienenoord

Wie het Eiland van Brienenoord bezoekt, moet over een oud ophaalbruggetje van zo'n 60 jaar oud: de Zuiddiepjebrug. De gemeente Rotterdam wil een nieuwe, vaste toegangsbrug bouwen, en de oude ophaalbrug weghalen. Daar is niet iedereen het mee eens, daarom is er een petitie: Red Zuiddiepjebrug van sloop.