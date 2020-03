Alida Dors nieuw artistiek leider Theater Rotterdam

Choreograaf en theatermaker Alida Dors wordt de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. Volgens het theater is Dors een van de pioniers van de Urban Dance in Nederland.

"Dors laat zich in haar werkpraktijk leiden door een sterk geloof in wederkerigheid, saamhorigheid en nieuwsgierigheid", zegt het theater in een verklaring. "Als theatermaker en choreograaf heeft Dors een goede reputatie en stevig netwerk opgebouwd in zowel binnen- als buitenland."

Het Theater Rotterdam noemt de aanstelling van Dors als artistiek leider een 'belangrijke stap in de ambities voor een grensverleggend, eigentijds en open theater'. Er is bewust gekozen voor een maker uit eigen gelederen. Ze was via BackBone al enige tijd verbonden aan Theater Rotterdam.

Dors volgt Ellen Walraven op, die eind vorig jaar opstapte. Zij begeleidde de samenvoeging tussen het Ro Theater en het Productiehuis Rotterdam tot het Theater Rotterdam.