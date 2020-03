Geen hogere geluidsschermen langs N3

Hij reageert daarmee op bewoners van de Dordtse wijk Oudelandshoek. Die zeggen dat de weg steeds drukker wordt en steeds meer geluidsoverlast veroorzaakt. Nu de weg voor renovatie van de Wantijbrug is afgesloten, slapen ze voor het eerst sinds jaren weer met het raam open.

Geluidsarm asfalt

André Groninger van Rijkswaterstaat zegt dat uit rekenmodellen blijkt dat ter hoogte van de wijk Oudelandshoek géén extra geluidsmaatregelen noodzakelijk zijn, maar dat daar dit najaar wél geluidsarm asfalt gelegd wordt om ook in de toekomst onder het wettelijk geluidsplafond te blijven.

"Het geluid gaat door dat nieuwe asfalt met anderhalve decibel omlaag. Dat lijkt weinig, maar dat verschil gaan de bewoners daar echt wel merken”, verwacht hij. Hogere geluidsschermen, waar de bewoners van Oudelandshoek om vragen, komen er niet.

Geen hogere schermen

“Er is ook een misverstand dat wij bij de wijk Sterrenburg hogere schermen zouden plaatsen. Dat is niet zo, we vervangen alleen kapotte schermen”, aldus Groninger. De vraag waarom Rijkswaterstaat rekenmodellen hanteert en niet ‘gewoon’ komt meten heeft hij vaker gehoord.

"Het is onmogelijk om overal te meten. We doen dat op honderd plekken in het land en met de uitkomsten kunnen we precies berekenen hoeveel geluid een weg produceert. Die cijfers worden elk jaar gevalideerd door het RIVM. Ze zijn dus betrouwbaar en wij houden ons aan die wettelijke normen."

Wethouder Van der Linden twijfelt daar niet aan: “Die methode wordt in het hele land toegepast en ik ga er vanuit dat stiller asfalt wel degelijk minder overlast voor de bewoners van Oudelandshoek oplevert. Maar wij zullen de komende jaren de vinger wel aan de pols houden."