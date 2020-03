Monument voor slachtoffers laatste bom op Rotterdam

Tweede herdenking van de laatste bominslag in maart 2019

Er komt een beeld ter nagedachtenis van de slachtoffers van de laatste bom die op Rotterdam-Bergpolder viel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bewoners van de Treubstraat herdenken sinds 2018 dit bombardement, waar daarvoor maar weinig over bekend was. Het monument, gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Hans Muller, beeldt de verwoesting van de bominslag uit.

Het beeld wordt 18 maart tijdens de herdenking onthuld, het is dan precies 75 jaar geleden dat een Duits V1-raket insloeg. De bom raakte een huizenblok in de Rotterdamse Treubstraat en Kerdijkstraat. Door de inslag, zeven weken voor de bevrijding, stierven 34 mensen.

De geschiedenis was de huidige buurtbewoners onbekend, tot twee broers in 2016 bloemen kwamen leggen in de straat. Zij raakten bij door de bominslag hun ouders en vier broers en zussen kwijt.

In 2018 werd de verwoesting voor de eerste keer herdacht, op initiatief van buurtbewoners Frank Zwinkels, Dik Happé en Ewoud Kieviet. Ze doken in de geschiedenis voor namen van de slachtoffers en verhalen van ooggetuigen.

Vorig jaar ontstond het idee voor een monument. Dat is nu klaar en wordt 18 maart om 13:00 uur onthuld.