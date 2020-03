Vier gewonden bij brand Rotterdam-Oosterflank

Bij een brand aan het Duisburghof in Rotterdam-Oosterflank zijn donderdagmorgen vier mensen gewond geraakt bij een brand. Twee van hen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoonster heeft brandwonden opgelopen, een buurtbewoner die naar binnen ging om te helpen heeft rook binnen gekregen.

Twee anderen, een volwassene en een kind, zijn ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel.

De brand brak uit rond kwart voor elf. Een half uur later was de brand onder controle. Het huis is inmiddels weer vrijgegeven door de brandweer.

De brandweer onderzoekt de oorzaak van de brand.