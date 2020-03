Platform: Rotterdam moet vluchtelingkinderen opvangen

Meerdere stichtingen die opkomen voor vluchtelingen roepen de gemeente Rotterdam op om minderjarige vluchtelingen in Griekenland op te vangen. Die oproep wordt gedaan door Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children. Het Platform Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen ondersteunt de oproep.

De actiegroepen wijzen naar de situatie op de Griekse eilanden. "In het beruchte kamp Moria, dat is opgezet voor drieduizend mensen, verblijven inmiddels 20 duizend mensen", schrijft het Platform Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen. "Ze leven in onmenselijke en onveilige omstandigheden in het overvolle kamp of daarbuiten, zonder water en elektriciteit."

De organisaties roepen Rotterdam op om honderden alleenstaande vluchtelingenkinderen welkom te heten in Rotterdam. In heel Nederland zou het moeten gaan om vijfhonderd kinderen.

Duizenden migranten proberen de Europese Unie te bereiken nu Turkije de grenzen heeft opengezet. Vaak komen ze niet verder dan Griekenland, waar vluchtelingenkampen overvol zitten.