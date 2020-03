In Rotterdam zijn opnieuw twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Beide patiënten wonen in Rotterdam, meldt de GGD Rotterdam-Rijnmond.

De twee patiënten zitten in thuisisolatie. Ze zijn besmet geraakt in Noord-Italië. De GGD Rotterdam-Rijnmond brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad.

Het totaal aantal gevallen van coronabesmettingen ligt in Rotterdam nu op vijf. In de hele regio gaat het om zeven gevallen.