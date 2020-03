Duwen tegen een kunstbal in de Rotterdamse Kunsthal

Het gaat om het in beweging houden van een grote rode bal met een omtrek van bijna twee meter. De bal rolt op hoge dragers. Mensen moeten zorgen dat de bal weer bij het startpunt komt.

Zwaartekracht

"Er staat hier een groot rad en daar mogen bezoekers dit keer wel aan zitten. Ze mogen er langzaam aan draaien. En dan gaat de bal weer naar boven", legt kunstenaar Sil Krol uit.

En dit blijkt nog best een flinke klus, want Hal 6, de ruimte waarin het kunstwerk staat, loopt heel schuin af en de bal weegt toch een goede negen kilo.

"Het loopt hier een metertje of 25 stijl naar beneden. Dat was meteen de inspiratie voor dit kunstwerk", vertelt Krol enthousiast.

Het idee achter deze kinetische installatie die de naam 'Inertia' draagt, is om de zwaartekracht eens op een andere manier in beeld te brengen bij mensen.

Mijlpaal

Krol is ontzettend trots. Dit is de eerste keer dat zijn werk te bewonderen is in de Kunsthal. Een behoorlijke mijlpaal voor de jonge kunstenaar.

"Ik kreeg tot mijn verbazing de vraag of ik iets specifieks wilde maken voor deze ruimte. Dit is een unieke kans."

Dit is allemaal onderdeel van 'Kunsthal Light'. Dit is het talentontwikkelingsprogramma van het museum dat zich sinds 2011 met name richt op het bieden van een platform voor jonge kunstenaars.

Het werk van Krol is tot 1 juni 2020 te zien in de Kunsthal in Rotterdam.