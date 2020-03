Oud-Vestiatopman Erik Staal twee jaar de cel in

Erik Staal, voormalig bestuurder van woningcorporatie Vestia, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Ook mag hij vier jaar lang geen bestuurder zijn van welk bedrijf of stichting dan ook. De rechtbank vindt dat er voldoende bewijs is dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift, verduistering, diefstal en witwassen.