Grote stroomstoring in Ridderkerk verholpen

In Ridderkerk zaten sinds donderdagmiddag 13:58 uur bijna 3400 huishoudens zonder stroom. Het ging om de postcodegebieden 2985 en 2986. Ook het gemeentehuis zat zonder stroom. De oorzaak was volgens Stedin een defecte kabel. Rond 16:00 uur was de storing verholpen.

Volgens een melding bij de brandweer was aan de Verlengde Kerkweg gas geroken en een knal gehoord. De brandweer meldde dat er van gaslucht geen sprake was, maar wel van een schroeilucht. "Er is een plof geweest in de ondergrondse bekabeling", vertelde een woordvoerder aan Rijnmond.