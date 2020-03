Zangeres Leonie Meijer volgt gewoon haar eigen weg

Ze is weer even terug 'op het oude nest': Rotterdam. Vorige week was de première van haar nieuwe theatertour in Theater Zuidplein. Meijers album en tour 'Perfect Solitude' is veelbelovend. Uiteraard mag een interview met deze veelzijdige zangeres in de studio niet ontbreken! Luister naar een lang interview tussen Ronald van der Geer en Leonie Meijer, donderdagavond vanaf 19:00 uur op Radio Rijnmond.