Woningen, drijvend park en strand: zo ziet de Rijnhaven er straks uit

Indruk van de Rijnhaven in de toekomst

De Rotterdamse Rijnhaven gaat op de schop. Vanaf 2024 wordt er flink gebouwd in het gebied tussen Katendrecht en de Kop van Zuid op Rotterdam-Zuid. Er zijn plannen voor hoogbouw, een drijvend park en zelfs een strandje.

Het hele plan ligt klaar om verder uitgewerkt te worden. "Rijnhaven wordt een nieuw onderdeel van de skyline van Rotterdam. Het karakter van de haven blijft behouden door de kades en het uitzicht over het water", zegt wethouder Bas Kurvers van wonen en bouwen. Het moet een uitbreiding van het centrum worden en Noord en Zuid beter verbinden en meer verdichten.

Onderzoek

De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo moet er een stedenbouwkundig plan en een milieuonderzoek komen. Ook moet de Rotterdamse raad nog iets besluiten. De bouw zou dan in de zomer van 2024 kunnen starten.

Er moeten ruim tweeduizend nieuwe woningen komen tussen de Postumalaan en het water. Zowel sociale huurwoningen als koop- en huurwoningen in het midden en hogere segment. In de plinten, de begane grond van de hoogbouw, komen bedrijven en horecagelegenheden.

Dempen

Een derde van de Rijnhaven wordt gedempt, voornamelijk om het drijvend park van achttien hectare aan te kunnen leggen. Langs alle kades moet meer groen komen, met een wandelpad rond de hele haven.

Of er is de toekomst gezwommen kan worden, is niet nog helemaal zeker. Dat hangt af van de stroming, getijden en de kwaliteit van het water.

Na de zomer opent een drijvend, houten gebouw van de Verenigde Naties op het water in de haven aan de steigers van bioscoop LantarenVenster.