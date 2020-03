Vader van leerling school Rotterdam-Zuid besmet met coronovirus

Eén van de Rotterdamse gevallen van besmettingen met het coronavirus is de vader van een kind op de Vreewijkschool in Rotterdam-Zuid. De man is deze week positief getest. Dat bevestigt een medewerker van de school. Zijn kind moet uit voorzorg twee weken thuis blijven.

De leerling heeft volgens de GGD geen ziekteverschijnselen en is daardoor geen gevaar voor mede-leerlingen en docenten. De ouders zijn deze week door de GGD geïnformeerd.

In totaal zijn er nu volgens het RIVM acht besmettingsgevallen in de regio Rijnmond, waarvan vijf in Rotterdam. Het kan zijn dat deze informatie later op de dag nog wordt bijgesteld.