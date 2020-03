World Port Tournament korter en compacter

Het World Port Tournament is in 2021 van zaterdag 26 juni tot en met zaterdag 3 juli. Daarmee is het honkbalevenement in het stadion van Neptunus twee dagen korter dan voorgaande edities en vindt de finale in tegenstelling tot de laatste jaren niet op zondag, maar op zaterdagavond plaats.

De organisatie meent dat de inkrimping aantrekkelijker is voor zowel toeschouwers als sponsoren. De kortere duur van het WPT heeft geen gevolgen voor het aantal deelnemers. Dat zullen er net als in 2019 vijf zijn. Wie dat naast gastland Nederland zijn, is nog niet bekend.

Nederlandse winnaar

Het WPT werd in de zomer van 2019 voor de zeventiende keer georganiseerd en gewonnen door Nederland. De wedstrijden in het Rotterdamse Familiestadion werden bezocht door in totaal 32.000 toeschouwers.

Het voormalige Havensteden toernooi werd in 1985 voor de eerste keer georganiseerd en ontstond op initiatief van de toenmalige burgemeester Bram Peper. Hij en zijn opvolgers Ivo Opstelten en Ahmed Aboutaleb werden daarvoor geëerd tijdens het laatste toernooi.