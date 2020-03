Spoor mobiele telefoonfraude leidt naar Rotterdam

Twee fraudezaken via de mobiele telefoon met een link naar Rotterdam. We tonen beelden van de verdachten.

Bij de eerste zaak is een vrouw uit Tilburg slachtoffer van SMS-fraude. Ze krijgt een berichtje van de Rabobank met het verzoek om gegevens door te geven en haar bankpasje op te sturen, omdat haar rekening moet worden geblokkeerd.

Omdat ze geen argwaan koestert, doet ze dat. Vervolgens pint een man duizend euro met haar pas aan het Binnenwegplein en wordt er geshopt bij Applestore Amac aan de Lijnbaan.

Het slachtoffer van de tweede fraudezaak woont in de Gelderland. Dit keer gaat het om betaalverzoekfraude. De kopende partij vraagt om 1 cent over te maken om te controleren of alles betrouwbaar is. Tijdens die transactie worden de gegevens gestolen. De verdachte is gefilmd tijdens het pinnen aan de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid.

Herkent u de mannen?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.