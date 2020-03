Dochter Ari schrijft biografie Jules Deelder

Ari Deelder gaat de biografie van haar vader Jules schrijven. Ze werkte jaren met hem samen in de Deelder B.V. en heeft daardoor toegang tot veel persoonlijke bronnen. Het boek wordt in 2022 verwacht.

De nachtburgemeester van Rotterdam overleed op 19 december vorig jaar. Voor het boek kan dochter Ari beschikken over overvolle magazijnen. Ze zal het Deelder-archief volledig uitpluizen om de lezer zo dicht mogelijk bij het werk en leven van Deelder te brengen, laat uitgeverij De Bezige Bij weten.

Ari Deelder gaat via de gedichten en verhalen van haar vader op zoek naar de inspiratiebronnen in zijn werk en in zijn leven van 1944 tot 2019.

In februari van dit jaar verscheen al een boek over het leven van Jules Deelder van de hand van Rotterdammer Anton Slotboom. De familie Deelder heeft niet aan dit boek meegewerkt.