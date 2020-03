Feyenoord naar bekerfinale na monsterzege (7-1) op NAC

In een kletsnatte Kuip heeft Feyenoord zich met grote cijfers verzekerd van de bekerfinale. De Rotterdammers waren met maar liefst 7-1 te sterk voor NAC Breda, na een ruststand van 5-0. In de finale wacht FC Utrecht, dat woensdagavond al verrassend Ajax had uitgeschakeld.

Na veertien minuten spelen leek het voor Feyenoord nog geen makkelijke avond te gaan worden. NAC begon brutaal aan de wedstrijd tegen een rommelend Feyenoord, dat via een vrije trap voor het eerst in de buurt kwam van NAC-doelman Olij. Marcos Senesi kopte die overtuigend binnen, waarmee de doelpuntenregen voor de ploeg van Dick Advocaat was begonnen.

Een kwartier later stond het namelijk al 4-0, via een benutte strafschop van Steven Berghuis, alert doorjagen op de keeper van Robert Bozeník en een prachtige stift van Ridgeciano Haps. Berghuis deed daar nog een schepje bovenop, door de bal op slag van rust vanaf de zijkant van het strafschopgebied schitterend over doelman Olij te stiften.

In het tweede bedrijf deed NAC in eerste instantie nog wat terug, maar daarna liep Feyenoord via wederom benutte strafschoppen van Berghuis en invaller Luciano Narsingh uit naar een nog grotere monsterzege: 7-1.

Feyenoord-NAC

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Karsdorp, Botteghin, Senesi (46' Ié), Malacia; Toornstra, Kökcü, Fer (46' Özyakup); Berghuis (55' Narsingh), Bozeník, Haps.

Scoreverloop:

15' Marcos Senesi 1-0

20' Steven Berghuis (strafschop) 2-0

23' Robert Bozeník 3-0

31' Ridgeciano Haps 4-0

45' Steven Berghuis 5-0

48' Jan Paul van Hecke 5-1

52' Steven Berghuis (strafschop) 6-1

88' Luciano Narsingh (strafschop) 7-1