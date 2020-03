Fatale steekpartij Cliostraat: 'Geweld kwam van twee kanten'

Tussen het slachtoffer en de dader van de fatale steekpartij in Rotterdam-Hillegersberg was al langere tijd sprake van geweld over en weer. Dat zegt Nellie, de zus van de vrouw die woensdag flatbewoner Max met een mes aanvloog.

"Ik heb mijn zus regelmatig uit die flat getrokken, omdat ze in elkaar geslagen was. Dan was ze bont en blauw. Mijn zus en het slachtoffer hadden een drankrelatie met elkaar. Ik heb vaak gezegd: jullie moeten elkaar eens met rust laten. Maar ze zochten elkaar steeds weer op."

Nellie zegt dat ze bij hulpverleners aan de bel heeft getrokken. "Ik zei: dit gaat vandaag of morgen uit de hand lopen. Maar er is gewoon niks mee gedaan."

Gaskraan

Vorig jaar dreigde haar zus thuis de gaskraan open te draaien. Als reactie daarop werd het gas afgesloten. Nellie: "Dan denk ik: neem zo iemand op in een kliniek. Maar dat is dus niet gebeurd. Mijn zus stond op een wachtlijst voor een begeleid wonenproject. Maar dat duurt een jaar. Kom op, zeg: iemand die dreigt met het openzetten van de gaskraan kun je niet een jaar laten wachten. Het systeem heeft hier gefaald."

Ook flatbewoner Jaap zegt dat hij hulpverleners heeft gewaarschuwd. Hij kwam de vrouw een keer tegen op straat toen hij zijn hond uitliet. Ze was woest op Max, het latere slachtoffer. "Ze riep: hij gaat eraan. Ik schiet of steek hem dood."

Theedoek

Jaap was bij Max op bezoek toen het mis ging. Er werd op de voordeur geklopt, zegt hij en Max dacht dat hij zijn dochter op visite kreeg. Direct nadat hij de deur had geopend, vloog de vrouw hem aan met het mes. Jaap: "Ik heb 112 gebeld en daar zeiden ze: reanimeren. Maar ja, ik ben geen huisarts. Ik heb nog een theedoek gepakt om het bloeden te stoppen. Maar dat hielp niet, omdat er ook sprake was van inwendige bloedingen."

Jaap hield Max nog vast. "Hij is met zijn hoofd in mijn hand gestorven. Hij deed nog een keer zijn ogen open en zei: 'Dit is het einde, Jaap.' Toen was het gebeurd."

Vrij snel kwam de eerste politieauto aan in de Cliostraat. "Max kreeg nog een soort strijkijzer op zijn borst, maar dat hielp niet meer. Hij is gewoon helemaal leeggebloed."

Bonje

"Ik kreeg nog bonje met een agent", vervolgt Jaap. "Want een half jaar geleden had ik tegenover de politie al eens voorspeld dat de hele toestand wel eens een dodelijke afloop zou krijgen. 'Zie je nou?', zei ik tegen de agent. 'Wie heeft er nou gelijk gekregen?'"

Woningbouwvereniging Onze Woning, die de flat verhuurt, zegt geschrokken te zijn en de situatie te betreuren. "Bij ernstige overlastklachten hebben wij nauw overleg met de wijkagent en hulpinstanties. Helaas duurt adequate hulp soms langer dan gewenst in verband met wachtlijsten. Wij zien dat dit een landelijk probleem is en dat baart ons grote zorgen. Overigens waren er voor ons geen signalen dat deze situatie zou kunnen escaleren."