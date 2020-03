Vrouw geeft brandweer nakijken en redt paard eigenhandig uit water

Aan de Koedood in Barendrecht is een paard op spectaculaire wijze uit het water gered door haar eigenaresse. De brandweer was er eerder niet in geslaagd het dier te redden.

Paard Tinka stond in de wei en is vermoedelijk weggegleden waardoor ze in de water terechtkwam. Volgens een ooggetuige vond de brandweer de situatie te link om het water in te gaan.

Ondertussen was de eigenaresse van het paard gealarmeerd. Haar was verteld dat het paard was overleden. Eenmaal aangekomen in het weiland aarzelde ze geen moment; ze trok haar schoenen uit, sprong in het water en beklom haar paard.

Honderd meter door het water

Al snel bleek dat ze ter plekke niet uit op de kant konden komen. Daarom besloot de vrouw het dier nog honderd meter door het water te loodsen, terwijl ze op haar rug zat, in een poging aan de overkant aan wal te komen. Om haar actie veilig te laten verlopen kreeg ze van de brandweer een reddingsvest toegeworpen. Eenmaal aan de andere kant beklom het paard zonder te twijfelen de oever.

"Het had niet langer moeten duren", zegt een ooggetuige. "Het paard had haar been tegen een balk gestoten en had daardoor een flinke wond opgelopen. Ze had kunnen verdrinken."

