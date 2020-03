Voorlopig geen bezoek voor tbs'ers in Kijvelanden na uitbraak van twee gedetineerden

Tbs'ers in kliniek De Kijvelanden mogen hun afdeling niet af en krijgen geen bezoek. De maatregel is genomen nadat afgelopen zondag twee mannen wisten te ontsnappen. De kliniek wordt deze week binnenste buiten gekeerd om wapens en telefoons op te sporen.

De twee ontsnapte gedetineerden maakten gebruik van een mes en een alarmpistool om uit te breken. Ze gijzelden een medewerker van De Kijvelanden.

Volgens bestuursvoorzitter Erik Masthoff is het protocol dat bij een gijzeling de buitendeur gesloten moet blijven. Dat is in dit geval niet gebeurd. Op een bijeenkomst voor omwonenden van de kliniek zei Masthoff daar begrip voor te hebben.

De ontsnapte tbs'ers bestelden vanuit de kliniek eigenhandig een taxi en dwongen de chauffeur hen mee te nemen. In de omgeving van de Kijvelanden schoten ze vanuit de auto met knalpatronen op mensen die er hun hond uitlieten.

Ze dwongen de chauffeur van de taxi om koers te zetten naar het Gelderse Ochten. Daar ontstond een vuurgevecht met de politie. Een van de mannen werd daarbij doodgeschoten. De andere man kon worden opgepakt.