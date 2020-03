Bewoners luchten hart tijdens bijeenkomst over ontsnapping uit De Kijvelanden

Bewonersbijeenkomst over pntsnapping tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal

Zo'n 60 mensen zijn donderdagavond bij de bewonersbijeenkomst over de tbs-kliniek in Poortugaal. Ze praten met de burgemeester, justitie, politie en het bestuur van De Kijvelanden. De avond is georganiseerd vanwege de ontsnapping van twee tbs-patiënten afgelopen zondag.

Het duo wist de kliniek uit te komen door een medewerker van De Kijvelanden te gijzelen onder bedreiging van een mes en wat vermoedelijk een nepwapen was. Buiten stond een taxi te wachten die eerder op de middag al was besteld. Twee omwonenden werden met knalpatronen beschoten vanuit die taxi.

De bewoners zijn teleurgesteld dat de gemeente maar een beperkt aantal mensen voor de avond heeft gevraagd. Alleen direct omwonenden zijn uitgenodigd. Ook vinden ze het niet terecht dat de gemeente in de communicatie niet ingaat op de beschieting. De twee beschoten mannen die op dat moment hun honden uitlieten, hebben ook geen uitnodiging gekregen.

De omwonenden voelen zich zeer onveilig na de ontsnapping en herhalen tijdens de bijeenkomst dan ook de eis om een goed alarmsysteem op te zetten voor de buurt waar de tbs-kliniek staat.

Burgemeester Jolanda de Witte van Albrandswaard heeft beloofd dat ze daar 'voor de zomer een antwoord op zal hebben'.

Geen tbs'er mag meer zijn afdeling af

De ontsnapping heeft ook gevolgen voor de achtergebleven tbs-cliënten van Kijvelanden. Zij mogen hun afdeling niet af en mogen voorlopig geen bezoek ontvangen. Ook is donderdag de kliniek nog steeds niet helemaal uitgekamd. Die operatie is nog in volle gang.

Bestuurslid Erik Masthoff komt nog terug op de gijzeling zelf. Volgens hem is het protocol dat bij een gijzeling de buitendeur gesloten blijft. Dat is in dit geval niet gebeurd. "Deze mensen hebben een andere keuze gemaakt en dat begrijp ik. Ik heb beelden gezien van de gijzeling en met de mensen gesproken en snap dat ze er niet voor gekozen hebben om gedood te worden."