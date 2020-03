Reizigers horen Matthäus Passion in hal van Rotterdam Centraal

Het koor viert dit jaar het 250-jarig bestaan en doet dat met een stadsproject in Rotterdam en Almere. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen in contact komen met het meesterwerk van Johann Sebastian Bach.

Het optreden in de stationshal was de kick off van het project, dat eind maart eindigt in De Doelen. Daar zullen dan honderden schoolkinderen met het Toonkunst meezingen.

De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus als in het Evangelie volgens Matteüs. Nergens ter wereld wordt deze versie zo vaak opgevoerd als in Nederland.