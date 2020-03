Rotterdams raadslid komt met motie over opvang vluchtelingenkinderen

Het Rotterdamse raadslid Ercan Büyükçiftçi dient een motie in voor de opvang van kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland. "Ik reken op de barmhartigheid van onze raad", schrijft de NIDA-politicus op Twitter.

Hij reageert daarmee op een noodkreet van diverse hulporganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland. Die roepen donderdag op om alleenstaande vluchtelingenkinderen onderdak te geven in diverse Europese landen.

Ook Nederlandse steden zouden zich gezamenlijk moeten inspannen voor de opvang van vijfhonderd kwetsbare minderjarige vluchtelingen, omdat de Rijksoverheid te weinig voor deze groep doet.

Volgens een Griekse minister zijn er in totaal 2500 minderjarigen waarvoor opvang in een Europese stad gewenst is. De kinderen waarover het gaat volgen nu geen onderwijs, hebben gebrekkige toegang tot medische zorg en staan er alleen voor in de kampen. “Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht,” meldt Vluchtelingenwerk Nederland.

Büyükçiftçi dient de motie op 12 maart in.