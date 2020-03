Haps over treffer bij Feyenoord-NAC: 'Ik zag de keeper uitkomen en dacht niet na'

Niet veel later deed Steven Berghuis hetzelfde, dat doelpunt was eigenlijk nog mooier. "Ik zei tegen Steven dat hij goed naar me had gekeken", lacht Haps. Ook spits Robert Bozeník pikte zijn goaltje mee, na een enorme blunder van doelman Nick Olij. Toch was het volgens Haps geen toeval dat de aanvaller zo scoorde. "Doet hij op de training ook vaak."

Feyenoord staat in de finale van de beker, op 19 april tegen FC Utrecht, maar wellicht kan de Rotterdamse club zich ook nog mengen in de titelstrijd. "In de competitie kan alles gebeuren, daar moeten we voor honderd procent voor gaan. We moeten niet alleen aan de beker denken."