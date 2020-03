Advocaat: '7-1 in een bekerwedstrijd is een aardig resultaat, toch?'

"Dat was niet goed, NAC had gelukkig niet de kracht een goal te maken want dan krijg je het nog moeilijk ook", vertelt Advocaat daarover. "Toen wij de eerste goal maakten was het een gelopen koers."

Feyenoord liep daarna razendsnel uit naar 5-0. "Het is altijd moeilijk om de concentratie dan te behouden, we hebben geprobeerd meer goals te maken. Niet alles was in ons voordeel met het weer en het veld, maar 7-1 in een bekerwedstrijd is een aardig resultaat, toch?"

Door de grote voorsprong kon Advocaat zijn spelers die op scherp stonden (Steven Berghuis, Leroy Fer en Marcos Senesi) vroeg wisselen. "Ze wilden er juist niet uit, maar het leek ons verstandig om dat wel te doen. Het risico is te groot, dat hebben we woensdag wel gezien (met Sean Klaiber van FC Utrecht, die geschorst is voor de finale, red.).

Bekijk boven dit bericht het volledige gesprek tussen verslaggever Sinclair Bischop en Dick Advocaat.